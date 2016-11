Busca de apoio e às reformas

O secretário Paulo Taques (Casa Civil) ficou empolgado com a repercussão positiva da reunião com deputados governistas na semana passada, com presença de 14 dos 19, e vai se encontrar com eles de novo nesta segunda. Quer aproveitar a boa relação institucional para "afinar" pontos das reformas administrativa e tributária, que chegarão à Assembleia neste últimos dias do ano. O Governo Taques está convencendo a maioria dos parlamentares sobre necessidade de apoiar as mudanças, a partir da exposição de dados sobre tamanho da máquina, evolução da folha, do orçamento e das receitas. Para se ter ideia, sob gestão Silval, 31 categorias de servidores tiveram aumentos que resultaram na estrangulação da folha. E, para frear as despesas com pessoal, não estão descartados, por exemplo, o congelamento dos salários e o fim do RGA.