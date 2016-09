Cabo eleitoral do tucano Wilson

Com a força política de quem governa o Estado, Pedro Taques assumiu a condição de principal cabo eleitoral do candidato Wilson na corrida à Prefeitura de Cuiabá. Ambos são do PSDB e têm afinidades políticas, tanto que o deputado atuava até o mês passado como líder do Executivo na AL. Taques gravou para o horário eleitoral e seu pronunciamento tem sido transmitido a exaustão nas inserções na TV. O governador enfatiza que Wilson, enquanto prefeito por seis anos, desenvolveu projetos importantes. Cita a construção da avenida das Torres e ações sociais. Taques cutuca os adversários. Diz que está com Wilson para garantir que a Capital siga no rumo certo, enquanto, de outro, estão grupos que usam a política apenas para fazer negócio com o dinheiro público, como já fizeram com o Governo do Estado". "Outros querem entrar na prefeitura para fazer aventuras, e não podemos deixar que aventureiros cuidem da saúde pública, da educação".