Perguntado sobre candidatura ao cargo de conselheiro do TCE-MT, o deputado e primeiro-secretário da Assembleia, Guilherme Maluf, afirma que o assunto está judicializado, sem vaga aberta no momento. Portanto, entende que não deve se colocar como candidato à cadeira que não existe. Enquanto isso, Zé Domingos acendeu a discussão na AL e ainda disse aos quatro ventos contar com apoio de Botelho e até mesmo do governador Pedro Taques, o que foi desmentido pelo secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques. Na AL, Maluf parece contar com apoio da maioria dos parlamentares, após dois anos sob o comando da Mesa, desenvolvendo ações inéditas como a devolução de dinheiro ao Executivo e medidas de controle de gastos que colocaram o Legislativo de MT como o mais transparente da região Centro-Oeste, sexto do Brasil, de acordo com dados do Ministério da Justiça. A briga promete acirrar os ânimos.