"Caixa 2 dos outros; do PT, não"

Alan Kardec, suplente que se tornou deputado com a renúncia de Emanuel Pinheiro, hoje prefeito de Cuiabá, tenta tirar dos ombros petistas a pecha costumeira de recorrer a caixa 2 para, num discurso dissimulado, transferir tal prática à campanha do hoje governador Taques. É como se tivesse buscando culpados e mudando o foco das investigações, que apontam caixa 2 na campanha da dupla Lúdio/Faiad a prefeito da Capital, em 2012. Na última segunda (20), na sede do Sintep, abrindo o ato de desagravo a Lúdio, que foi levado coercitivamente pela polícia para prestar depoimento sobre dinheiro sujo na campanha, Alan fez o seguinte comentário: "Quem fez caixa 2 em 2014 foi o governador. Quem foi pego roubando foi quem articulou a campanha dele e está preso (referindo-se, sem citar nome, ao ex-secretário de Educação do Estado Permínio Pinto). Quem fez caixa 2 foi a turma que entrou na Seduc". Já sobre Lúdio, Alan Kardec só faltou chamá-lo de santo. Disse confiar tanto no ex-vereador que foi derrotado duas vezes seguidas, para prefeito e para governador, quanto no PT.