Câmara afrouxa e aprova nomes

Mesmo com minoria na Câmara e com seu grupo derrotado à Mesa Diretora, o prefeito Zé do Pátio, de Rondonópolis, conseguiu aprovação dos novos membros da diretoria das autarquias Sanear (Saneamento) e Coder (limpeza urbana). Em sessão extraordinária nesta sexta, por unanimidade, os vereadores votaram sim às indicações de José Severino, o Nino Móveis, para presidir a Coder, e de Katiene Salomão e do pastor Erlon para as diretorias Administrativa e Financeira e também Técnica, respectivamente. A maior resistência caiu sobre Katiene, ligada ao SD, partido do prefeito Pátio. Ela chegou a entrar em conflito com alguns vereadores em 1º de janeiro, dia da tumultuada eleição da Mesa, que resultou na vitória de Rodrigo da Zaeli (PSDB), e liderou movimento contra criação, nos últimos dias do Governo Percival, de uma agência de regulação, que se chamaria Agerron. A proposta foi abortada. Por fim, os 11 dos 21 que hoje fazem oposição foram convencidos a aprovar o nome de Katiene. Os quatro para tocar o Sanear, marcando retorno de Terezinha Silva, que foi presidente da autarquia na 1ª gestão Pátio, também receberam aval da Câmara.