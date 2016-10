Câmara boicota governo Mauro

Em mais uma sessão ordinária nesta 5ª, vereadores cuiabanos boicotaram de novo mensagens do prefeito Mauro Mendes. Estavam presentes 22 dos 25 parlamentares. Foi conduzida por Faissal Callil (foto), enquanto o presidente Haroldo ficou no gabinete. Esse "corpo mole" de quase todos vereadores, inclusive da base, começou a partir do resultado das urnas. Derrotados à reeleição, ainda "lambendo as feridas", não mostram o mínimo de entusiasmo nos trabalhos neste final de mandato, embora continuem recebendo o "gordo" salário de mais de R$ 20 mil, fora outras benesses. E os reeleitos se autovalorizam. Querem ser "cortejados" pelo prefeito para votar. O Palácio Alencastro não tem conseguido nem as 17 assinaturas mínimas para colocar na pauta projetos em regime de urgência. E há seis mensagens importantes aguardando apreciação do Legislativo há quase dois meses, como a lei que adequa a legislação da Arsec, que regula e fiscaliza serviços de saneamento, iluminação pública e transporte; e a proposta que define percentuais e equilíbrio financeiro para aposentadoria de servidor junto ao Cuiabá-Prev.