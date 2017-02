Câmara fará audiências públicas

Justino Malheiros, presidente da Câmara de Cuiabá, adianta que já inicia neste mês audiências públicas nos bairros. Quer levar o Legislativo ao povo. A ideia foi bem absorvida pelos líderes comunitários, com quem o presidente esteve reunido. A ideia é discutir problemáticas e soluções, incluindo projetos, indicações e demandas localizadas. Entende que, assim, os vereadores cumprem o papel de estar mais próximo dos moradores, ajudando a melhorar a imagem e o conceito do Legislativo. Justino avalia que precisa "arrumar" a Casa e vai expôr para as comunidades, durante as audiências, a real situação financeira e estrutura do Legislativo. Ele observa que o quadro de cargos comissionados foi bastante reduzido e vê necessidade de ajustes e adaptações do prédio. Em muitos dos 25 gabinetes dos vereadores, por exemplo, faltam até computadores.