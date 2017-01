Câmara no osso devido a cortes

Acuado pelo MPE, a Câmara de Cuiabá acabou cortando 40% dos cargos DAS, de 798 para 481. Isso refletirá numa economia de R$ 19,2 milhões nos quatro anos desta legislatura. A reforma administrativa reduziu também o número de secretarias, de 12 para 7. Agora, a Mesa Diretora, sob Justino Malheiros (PV), que reclama que pegou a casa "no osso", só pode disponibilizar no máximo até 17 comissionados para cada um dos 25 gabinetes. De um lado, a Câmara, nos últimos quatro anos, reduziu a verba indenizatória de R$ 25 mil para R$ 9 mil, por causa da interferência do MPE. Mas, de outro, criou verba indenizatória de R$ 4,2 mil para chefe de gabinete. E só não aumentou em 23% o salário dos parlamentares por causa da pressão popular. Esse assunto será discutido em 2020, o que evita com que até lá R$ 4,7 milhões sejam destinados ao bolso dos vereadores.