Campanha sem revidar Taques

Mesmo levando porrete do Palácio Paiaguás o tempo todo, vinculando a sua imagem a do ex-governador Silval, o prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) atravessou a campanha nos dois turnos sem atacar o governador Taques. Fez algumas críticas pontuais, assim mesmo em raros momentos. Em um deles, usado no horário eleitoral na TV, foi quando reuniu presidentes de sindicatos de servidores do Estado. Eles lembraram que Emanuel, então deputado, defendeu a categoria, inclusive na defesa do pagamento do RGA. No fundo, o peemedebista respeitou a autoridade do governador, mesmo recebendo do líder tucano "chumbo grosso" o tempo todo. É possível que agora, após o refrega eleitoral, Taques e Emanuel reconstruam uma "aliança" política por Cuiabá.