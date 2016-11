Campanhas e feitos de Mauro

O administrador de empresas João Batista de Oliveira (foto), secretário de Governo e de Comunicação de Cuiabá desde julho deste ano, tem a missão de, nestes últimos 48 dias do mandato de Mauro Mendes, desenvolver campanhas publicitárias para, numa espécie de prestação de contas, elencar os maiores feitos da administração. Ao menos três peças estão prontas. Vão destacar obras estruturantes, como pavimentação asfáltica de qualidade em vários bairros, melhorias no trânsito, avanços na saúde e educação. Batista vai lançar também campanhas para "coroar" a gestão com as obras da parque das Águas e da orla do Porto, prestes a serem inauguradas. De um orçamento anual de R$ 5 milhões, "encolhido" por causa do período eleitoral, a Secom ainda pode investir cerca de R$ 2,6 milhões em informes publicitários. João Batista, que foi secretário de Governo da gestão Blairo (2003/2004) e representante, por 8 meses, do Escritório do Governo estadual em Brasília, faz parte da equipe de Mauro desde 2013, como secretário de Governo e, agora, com a fusão de pastas pós-reforma administrativa, conduz Governo e Secom. Ele se mostra empolgado com o Governo Mauro, para quem está deixando grande legado à capital.