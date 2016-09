Candidato deve ser impugnado

O MPE pediu a impugnação da candidatura a prefeito de Francisco Pedro Bezerra da Cruz, o doutor Francisco, primo do deputado Carlos Bezerra. Ele se lançou pelo PSB. Disputa pela terceira vez. Ex-prefeito (93/96), doutor Francisco tem contas a acertar com a Justiça. E tende a ser impugnado. Hoje ele é um dos principais concorrentes à sucessão do prefeito Chiquinho do Posto, ex-presidente da AMM e que está encerrando o mandato de chefe do Executivo sob forte desgaste. Moisés da Farmácia (PSDB) deve ganhar mais espaço eleitoral, se o candidato da legenda socialista for mesmo barrado pela Justiça. O outro concorrente, Ademir da Silva, o Biúda (PSD), é considerado fraco. Entrou no páreo apenas para marcar posição.