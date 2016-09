Quem vencer o pleito em Cuiabá, chegará sangrando ao Palácio Alencastro. Emanuel (PMDB) e Wilson (PMDB) são vítimas de seus próprios marqueteiros. O programa eleitoral de um bate sem dó no candidato adversário. Este, por sua vez, responde com a mesma contundência. No espaço de Wilson, resgatou-se discurso do peemedebista na AL elogiando Silval com juras de honestidade, tudo para criar conceito de que Emanuel é contraditório e defensor de corrupto, afinal, o ex-governador está preso e responde por crimes, inclusive com pecha de líder de quadrilha. Já no programa de Emanuel, exploram-se aspectos negativos à imagem do tucano, como o fato de responder a ações, estar com bens bloqueados e de ter feito homenagem a Arcanjo, que comandou crime organizado em MT. Como ambos candidatos são políticos carreiristas e acumulam "rabos", os marqueteiros Antero e Kleber não tiveram tantas dificuldades para resgatar o passado dos desafetos políticos do momento.