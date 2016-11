Candidatos espalham outdoors

Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB) espalharam outdoors em pontos estratégicos de Cuiabá, com mensagens de agradecimentos. O primeiro, eleito prefeito no 2º turno com 157.877 votos (60,41% dos nominais), aparece com sorriso largo ao lado da esposa Márcia. Já Wilson, também retratado numa fotografia sorridente, se diz agradecido pelos 103.483 votos (39,59%). No caso do tucano, que pediu licença do cargo de deputado para comandar a secretaria de Estado de Cidades, há contas a acertar com cabos eleitorais. Muitos receberam da coligação pró-Wilson cheques sem fundo e têm feito protestos para, sob pressão, não ficarem no prejuízo. Esses, certamente, não estão tão agradecidos assim.