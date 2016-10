Candidatos listam apoiadores

Wilson e Emanuel, que duelam no 2º turno pela Prefeitura de Cuiabá, potencializam, seja no programa eleitoral, seja nas inserções, nomes dos principais apoiadores políticos mas, por outro lado, de forma estratégica, escondem outros que representam espécie de "fardo" em suas costas porque carregam desgaste. Wilson faz questão de dizer que tem apoio de 14 dos 25 vereadores eleitos e/ou reeleitos, do governador Taques, do vice Fávaro e de uma série de outros políticos. Emanuel enfatiza que sua coligação garantiu 11 vereadores, tem no palanque 9 dos 24 deputados estaduais, 4 dos 8 federais e 2 dos 3 senadores, além do ministro Blairo (Agricultura) e pertence ao mesmo PMDB do presidente Michel Temer. A ideia de ambos é mostrar que possuem força política, articulação e que estão rodeados de grandes apoiadores.