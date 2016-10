Candidatos, RGA e derrota (1)

Candidatos que eram líderes do movimento grevista pelo pagamento do RGA dos servidores do Estado fracassaram nas urnas de Cuiabá. Nenhum dos sindicalistas que usou a greve para se projetar perante ao público conseguiu se eleger a vereador. Somados, três dos principais sindicalistas que fizeram campanha com tema central no RGA, conseguiram pouco mais de 2,5 mil votos, mesmo com uma base eleitoral de quase 60 mil servidores na Capital. Edmundo César Leite (foto), presidente do Sinpaig, que congrega profissionais da área instrumental do governo e um dos principais líderes do Fórum Sindical na briga pelo RGA, teve apenas 1.004 votos. Ele concorreu pelo PTC. E não foi a primeira tentativa de Edmundo. Em 2012, disputou e obteve só 930 votos. Desta vez, o candidato aliado de Emanuel Pinheiro adotou uma estratégia mais agressiva para tentar seduzir o funcionalismo, usando a greve como palanque. Mas fracassou nas urnas.