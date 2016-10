Candidatos, RGA e derrota (2)

Além de Edmundo César, outros dois que fizeram campanha para vereador por Cuiabá explorando a luta pelo RGA amargaram derrota nas urnas. O advogado Carlos Frederick (foto), do Pros, responsável pela assessoria jurídica dos três principais sindicatos, também perdeu a disputa eleitoral. Frederick recebeu tímidos 1.320 votos. Já o fiscal agropecuário do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea), Max Campos, outro militante do movimento grevista de 2016, teve a pior votação. Mesmo se licenciando temporariamente de suas funções para buscar uma cadeira à Câmara de Cuiabá pelo PSDC, o servidor conseguiu apenas 214 votos.