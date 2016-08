Candidatura deverá ser barrada

A família Viana, em Primavera do Leste, já trabalha com a hipótese do ex-prefeito Getúlio Viana (foto), do PSB, ser barrado pela Justiça. Contra ele há condenações impostas pela Justiça, em colegiado, inclusive por atos de improbidade e sob determinação para devolver quase R$ 200 mil ao erário. A coligação do candidato governista Paulo Bersch (PMDB) já ingressou na Justiça Eleitoral com pedido de impugnação do registro. Getúlio foi prefeito por dois mandatos. Desta vez, ele tem apenas 4 siglas no palanque (PDT, PSB, PSDB e PSC). Caso fique mesmo impedido, os Vianas vão lançar a prefeito, de novo, Mateus Viana, filho do deputado Zeca e que em 2012 foi derrotado pelo hoje prefeito Érico Piana. Filiado ao DEM, Érico surpreendeu a todos ao desistir do projeto de reeleição. O prefeito apoia o ex-vice Paulo, que construiu aliança com 13 partidos.