Candidatura única à Ucmmat

O vereador de 1º mandato e ex-secretário de Turismo de Acorizal, Rafael Piovezan (foto), do PP, deve ser candidato único à presidência da Ucmmat, entidade que congrega os mais de mil vereadores do Estado. A eleição será no próximo dia 22. Outros que ensaiaram disputar o pleito desistiram, como Adevair Cabral, vereador pela Capital e do mesmo PSDB do governador Taques, e também Dirceu Zanatta (PMDB), de Sorriso. O próximo presidente terá a árdua missão de resgatar a credibilidade da entidade, que foi à "lona" por causa das gestões desastrosas da ex-presidente Ismaili Donassan, de Colíder, e da atual Edileuza Ribeiro, de Guarantã do Norte. A Ucmmat, que não tem 50 das 141 câmaras associadas, acumula mais de R$ 500 mil em dívidas, sendo metade com obrigações trabalhistas.