Capitalizando no meio jurídico

Nilson Leitão (PSDB) foi único dos 8 federais de MT a votar contra a emenda que cria possibilidade de punir magistrados e membros do Ministério Público por abuso de autoridade. Embora tenha sido voto vencido, já que a Câmara aprovou o chamado pacote anticorrupção, inclusive todo reformulado, Leitão, estrategicamente, busca capitalizar eleitoralmente junto a esse segmento de autoridades do meio jurídico e onde o tucanato tem conseguido respaldo popular. Inicialmente, a intenção de Nilson Leitão, ex-prefeito de Sinop, seria se "cacifar" para, com ajuda do governador Taques, concorrer ao Senado em 2018. Mas a eleição de sua opositora Rosana Martinelli, prefeita eleita de Sinop, fez minar esse plano de Leitão, que perdeu força política.