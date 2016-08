Caravana agora em Peixoto

Após Barra do Bugres, em julho, a Caravana da Transformação promove agora a 2ª edição de trabalhos sociais concentrados em Peixoto de Azevedo, entre 6 e 15 de setembro. O coordenador-geral é o secretário José Arlindo (foto), de Governo. A previsão é da Caravana, que vai ter estrutura montada na Vila Olímpica, é de realizar pelo menos 3 mil cirurgias de catarata e pterígio, além de exames na área de oftalmologia. Esses procedimentos resultam na diminuição da fila de pacientes do SUS, que aguardam, há um bom tempo, por cirurgia de catarata. Serão feitos ainda serviços de cidadania, como emissão de documentos, confecção de CPF, RG, Carteira de Pescador Amador e de Trabalho e orientações sobre combate à violência contra a mulher, no atendimento tanto aos moradores de Peixoto de Azevedo quanto de outros 16 municípios do Nortão. Está sendo esperada uma demanda espontânea vindo do sul do Pará.