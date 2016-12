Caravana reforçada em 2017

Um dos trunfos do Governo Taques e que trará mais impacto social, inclusão e popularidade no próximo ano será a Caravana da Transformação. Nesse trabalho de levar saúde, ações de cidadania e oficinas, como se constatou nas edições feitas até agora em diferentes regiões, a repercussão tem sido muuito positiva. E o governador quer reforçar as próximas etapas, ampliando o seu alcance e com novos serviços e parcerias. Convocou o coordenador do Caravana, secretário de Governo José Arlindo, para definir quais municípios vão sediar esse trabalho, que costuma se estender por uma semana. E a escolha virá com base na idade populacional, já que as cirurgias oftalmológicas são direcionadas a pacientes com mais de 55 anos; na demanda reprimida, onde há fila de espera com mais de dois anos; nas referências hospitalares e no Índice de Desenvolvimento Humano.