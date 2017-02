Cargo para a cunhada de Fávaro

Em Lucas do Rio Verde, o prefeito Luiz Binotti (foto) atendeu a um dos pleitos do vice-governador e secretário estadual de Meio Ambiente, Carlos Fávaro, que foi seu principal aliado na campanha. Ambos são do PSD. Binotti nomeou a cunhada de Fávaro, Vivian Eliseli Salomão Fávaro, para o cargo de secretária-adjunta do Sistema Saúde, estrutura da pasta da Saúde municipal. Mesmo com carimbo de gestor com perfil técnico, Binotti tem nomeado membros da equipe, levando muito em consideração o componente político e partidário e também as amarrações feitas para se chegar ao poder. O empresário Joelson de Souza, por exemplo, foi o coordenador da campanha eleitoral do ano passado, da qual Binotti saiu vencedor por uma diferença de apenas 242 votos do então prefeito de terceiro mandato Otaviano Pivetta (PSB). Proprietário da empresa JPS Agro, de comercialização de grãos, Joelson assumiu o comando da secretaria municipal de Produção e Desenvolvimento.