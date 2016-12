Cargos na Câmara e prefeitura

No afã de ajudar o filho, o pai corre o risco de colocar tudo a perder. Essa é a situação do ex-deputado João Malheiros (foto), que tem feito de tudo para garantir a presidência da Câmara de Cuiabá ao filho Justino Malheiros, eleito vereador pela 1ª vez. Mergulhado nas articulações de bastidores, Malheiros não se contenta em fazer acordo apenas com futuros parlamentares. Quer mais. Do prefeito eleito Emanuel, de quem se gaba de ser amigo pessoal, o ex-deputado exige cargos. Quer ou a secretaria de Serviços Urbanos ou a de Obras para ser tocada pelo filho Júlio Malheiros, que já atua como diretor. Quando foi eleito vice-prefeito de Mauro, em 2012, Malheiros também fez uma série de exigências. Na época, cobrava indicação para comando de três secretarias, mas Mauro não aceitou tais condições e Malheiros renunciou ao mandato, preferindo continuar na cadeira de deputado. Como os Malheiros querem ficar com tudo, a base governista, composta de 11 vereadores e com possibilidade de atrair 4 do PV, rachou. Justino, que ainda tem chance de ganhar a presidência, não consegue atrair os 4 votos do PV. Só tem o seu voto e do delegado Veloso. Já Mário Nadaf e Felipe Wellaton não apoiam a chapa. A dupla hoje é mais simpática à candidatura de Misael (PSB), que soma 10 dos 25 votos. Do bloco dos 11 situacionistas, dois do PSC estão pulando fora, sendo eles sargento Joelson e Abílio Júnior.