Carnaval com dinheiro do Estado

Os quase R$ 300 mil que serão gastos no Carnaval de Arenápolis, o mais tradicional do Médio-Norte e com expectativa de receber 30 mil pessoas, estão saindo do caixa do Estado. Fazem parte do conjunto de emendas parlamentares de Wagner Ramos (foto), do PSD, e de Janaína Riva (PMDB), que possuem base eleitoral na região, e até de Zé do Pátio (SD), que renunciou ao mandato de deputado no final do ano passado para comandar a Prefeitura de Rondonópolis. Os recursos foram chancelados pela pasta de Estado de Cultura e liberados diretamente na conta da prefeitura de Arenápolis, sob Zé Mauro. Aliás, o prefeito orientou o cerimonial a fazer propaganda o tempo todo, durante as cinco noites de folia, do nome dos deputados "patrocinadores", que vão se fazer presentes para tirar proveito político da festa.