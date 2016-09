Casal e dinheiro na campanha

O prefeito Percival Muniz (PPS) é o principal doador de sua campanha à reeleição em Rondonópolis, seguido da esposa, a secretária municipal de Educação Ana Carla Muniz. Ele arrecadou R$ 675,3 mil. Pode chegar, se necessário, a previsão máxima de R$ 2,5 milhões. Percival enfrenta uma batalha eleitoral fraticida contra o ex-prefeito Zé do Pátio (SD) e Salles (PSDB), o seu atual vice. O prefeito doou à campanha R$ 270,8 mil. A primeira-dama cedeu R$ 110 mil. A irmã de Percival, Andria Santos Muniz, fez seis doações que somam R$ 12 mil. Também contribuiu com R$ 12 mil o diretor licenciado do Sanear, Themis de Oliveira, um dos braços do prefeito, inclusive de gestões passadas, quando foi secretário de Governo.