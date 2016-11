Cassada e manchando Ucmmat

A presidente da Ucmmat, Edileusa Oliveira Ribeiro (PTC), que propaga para o mundo ser aliada e protegida do deputado Bezerra, sai da cena política com a imagem manchada. Ela foi reeleita para o 7º mandato de vereadora por Guarantã do Norte mas, antes mesmo da diplomação, já teve o registro cassado pela Justiça, terá de pagar R$ 20 mil de multa e ainda está inelegível por 8 anos. Com seu perfil populista e demagogo, Edileusa simplesmente prometeu doar casas populares durante a campanha. Suspeita-se que vários dos 475 votos, que garantiram-na a quinta maior votação à Câmara, tenham sido motivados pela tal promessa. O MPE colheu vastas provas. Edileusa nem teve como se explicar. A Ucmmat, que já é uma entidade fraca na representação dos mais de 1,4 mil vereadores mato-grossenses, segue no descrédito. Foi assim com Ismaili Donassan, derrotada à reeleição em Colíder, e prossegue com Edileusa.