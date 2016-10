"Cavalo paraguaio" em Cuiabá

O Procurador Mauro foi o "cavalo paraguaio" deste primeiro turno em Cuiabá. Vai carregar esse estigma porque largou bem, empurrado pelos chamados votos de protesto, mas, no final, definhou. Esse declínio nas intenções de voto já era esperado. Aos poucos, o eleitor cuiabano foi percebendo que se tratava de um candidato que prega "o diferente dos políticos tradicionais", mas não tem propostas consistentes. É radical e não aceita composição política, a não ser com membros da própria família, "pulverizados" entre candidaturas e cargos no diretório do Psol. O procurador da Fazenda Nacional, que já disputou 6 eleições e só aparece a cada dois ou quatro anos, nunca sentará na cadeira de prefeito de uma capital com mais de 600 mil habitantes e prestes a completar 300 anos se não se abrir às alianças. Não se chega ao poder sozinho. O embate pelo posto de prefeito deve pular para o segundo turno entre dois deputados: Emanuel (PMDB) e Wilson (PSDB).