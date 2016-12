Chances de ganhar em Cáceres

Em Cáceres, pólo do Oeste mato-grossense, o professor Domingos Oliveira (PSB), um dos três que conseguiram a reeleição, reúne todas as chances de ganhar a presidência da Câmara. Ele "costurou" apoio da maioria - o quadro de parlamentares foi ampliado de 13 para 15 a partir desta nova legislatura. Domingos terá como primeiro-vice Zé Eduardo Torres (PSC). Alencar Bicicletas (PP) entra como primeiro-secretário. Completam a chapa Wagner Barone (PTN) no posto de segundo-secretário e Elias Pereira (PT do B) como tesoureiro. Nos bastidores, também declararam apoio à chapa Rosinei (PV), Creude e Geronimo (ambos do PSB). Apesar da convicção dos votos do candidato Domingos, há risco de dois do grupo mudarem de rumo. O prefeito reeleito Francis (PSDB), embora não declare publicamente, assume em privado ter simpatia pela candidatura de Domingos.