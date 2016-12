Chico 2000, sonho e pesadelo

O cerco está se fechando cada vez mais para o vereador Chico 2000 (PR), reeleito para o quarto mandato em Cuiabá. Uma semana após ser acusado de abuxo sexual contra a enteada de 11 anos, o parlamentar agora é procurado pela polícia. Teve a prisão temporária decretada. Desde esta terça, policiais fizeram campana na Câmara e na residência do parlamentar e não encontraram-no. Por isso, é considerado foragido. A bomba cai sobre Chico 2000 logo no período em que ele estava se articulando pela presidência da Câmara. Além de desmoralizado e "morto socialmente" e sem a mínima chance de se manter na disputa ao comando do Legislativo, ainda tende a ficar em cárcere e sob risco de perder o mandato.