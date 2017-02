Cidade alagada e o Estado

Boa parte do perímetro urbano de Campo Novo do Parecis estava sob água neste sábado, em consequência de fortes chuvas e vendaval. Diversas famílias estão desabrigadas e, por enquanto, encontram abrigo em escolas. O temporal deixou ruas alagadas, derrubou árvores, postes de iluminação, destelhou casas e estabelecimentos comerciais e destruiu veículos. O governador Taques, os secretários estaduais Wilson (Cidades) e Max (Trabalho e Assistência Social) e o comandante-geral dos Bombeiros, coronel Júlio Cesar, vão inspecionar in loco, neste domingo, e avaliar as condições em que se encontra a cidade. Criou-se uma rede de ajuda e solidariedade aos moradores diretamente prejudicados. O Estado vai anunciar ações emergenciais, especialmente na recuperação de ruas, pontes e prédios.