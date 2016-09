Cidade campeã em candidaturas

Cortada pela MT-246 no Médio-Norte e referência no ranking da economia estadual pela produção de etanol, açúcar e biodiesel, Barra do Bugres é o município que mais tem candidato a prefeito entre os 141 municípios do Estado. São 7 concorrentes à sucessão do prefeito e empresário Júlio Cesar Florindo (PSD), que está com a popularidade em baixa. E tem candidato para todos os "gostos". O locutor de rodeio Arnaldo Procópio, o Bode, disputa pelo Psol. O ex-vereador Chico Guarnieri está no páreo pelo PSDB, assim como o empresário do ramo de transporte alternativo Ezequiel Alves, pelo PDT. Joady do Povo, que foi candidato a deputado em 2010, disputa pelo PRTB. Também são candidatos João Neves (PTC), o ex-prefeito Raimundo Nonato (PSB) e o ex-vereador e ex-deputado Júnior Chaveiro (PTB).