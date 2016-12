Citação de conselheiros do TCE

O conteúdo marcado por informações bombásticas feitas por Pedro Nadaf, consideradas até como parte de delação premiada, foi parar no Supremo. É que o ex-secretário dos governos Blairo e Silval implicou em esquemas nada republicanos figuras que detêm foro privilegiado. Fontes garantem que alguns conselheiros do TCE-MT foram nominados por ele como beneficiários de cerca de R$ 17 milhões para o ex-governador peemedebista ter as contas aprovadas. Nadaf é investigado nas operações Sodoma, Seven e Sodoma 2. Ele já confessou ter participado de negociação de propina para concessão de incentivos fiscais e manutenção de contratos firmados entre o Estado e empresários, que seriam vítimas de extorsão. Após praticamente um ano preso, Pedro Nadaf, chamado agora de "homem-bomba", ganhou liberdade há cerca de três meses.