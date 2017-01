Coalizão com adversários e baixa

Empossado no domingo para o 2º mandato não consecutivo, o político populista Zé do Pátio (foto), que fracassou na 1ª gestão, montou um time de secretários tentando agradar não só partidos aliados, mas também líderes que até ontem estavam na oposição. Pregando coalizão à frente do município que representa a 2ª economia do Estado e o 3º em população, o ex-deputado nomeou até o ex-vereador Milton Mutum para Desenvolvimento Econômico. Filiado ao PSD, Mutum foi indicado pelo ex-prefeito Sachetti, adversário duro de Pátio. E aceitou também Marildes, vice da chapa de Salles, 3º colocado nas urnas de 2016, para o Procon Municipal. O novo prefeito, para agradar o secretário-geral do seu partido, o Solidariedade, colocou para tocar a Saúde um mero "desconectado" das demandas de Rondonópolis, o advogado e sindicalista Adolfo Grassi, que mora em Cuiabá, onde até já foi candidato a prefeito. A resistência é tanta ao nome de Grassi que o prefeito deve exonerá-lo logo nesta 1ª semana de gestão.