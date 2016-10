Com as relações estremecidas

A relação política e de amizade antiga entre Adilton Sachetti (PSB) e Eraí Maggi (foto), do PP, dois empresários do agronegócio, está um tanto estremecida. Primo do senador licenciado e ministro Blairo (Agricultura), Eraí está bravo com o deputado federal por este ter insistido na candidatura de Rogério Salles em Rondonópolis, o que provocou racha com Percival, levando prefeito e vice a "morrerem abraçados" nas urnas. Zé do Pátio venceu para frustração do rei da soja. Em Sapezal, onde quatro disputaram, Adilton também interferiu em defesa da candidatura do ex-prefeito Aldir Schneider (PSDB), que perdeu feio, assim como a prefeita Ilma Grisoste (PSD), quarta e última colocada, com votação pífia (apenas 963 votos - 10%). Eraí e o seu grupo empresarial Bom Futuro apostaram na candidatura do empresário Valcir Casagrande (PSC), prefeito eleito com 54% dos votos.