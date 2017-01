Com ex-adversário e xô aliado

Neto da ex-prefeita Sarita Baracat, o ex-vereador Kalil Baracat (foto), do PMDB do prefeito cassado Walace, se juntou de vez aos Campos em Várzea Grande. Assumiu a secretaria de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo da gestão Lucimar. Integra o time que ajuda a democrata neste segundo mandato. Curiosamente, os Campos "puxam" para si um ex-adversário político e perdem um ex-aliado, o ex-vice-prefeito do primeiro mandato de Lucimar, médico e empresário Arilson Arruda. Por causa dessa ruptura política, o irmão de Arilson, Adilson Arruda, foi exonerado da pasta que agora é tocada por Kalil.