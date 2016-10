Mesmo bombardeado pelo Palácio Paiaguás, sob Taques, por causa dos escândalos e das prisões de Silval e de ex-secretários da gestão anterior, o PMDB do grupo que comandava o Estado conseguiu ganhar prefeituras de cidades polos e estratégicas. Reelegeu os prefeitos Asiel, em Alta Floresta; Beto Farias (foto), em Barra do Garças; Fábio Junqueira, em Tangará da Serra, e aposta em Paulo Bersch em Primavera do Leste, embora neste município tende a haver nova eleição, caso o impugnado Getúlio (PSB), que foi o mais votado, consiga reverter a situação na Justiça. Em Sinop, a vitória de Rosana, embora filiada ao PR, está sendo atribuída ao PMDB do prefeito Juarez. Outra esperança concreta do PMDB está em Cuiabá com Emanuel, que disputa o 2º turno contra o tucano Wilson. Esses polos sob gestores peemedebistas reforçam projeto da oposição para o pleito de 2018, quando o tucano Taques tentará a reeleição.