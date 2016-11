Com R$ 5 mi para retomar VLT

Wilson Santos, derrotado a prefeito de Cuiabá pela segunda vez (em 2000 e 2016), passou a responder oficialmente pela secretaria de Estado de Cidades a partir desta segunda (21) com o ato de nomeação 14.118 assinado pelo governador Taques. Entra no lugar de Chiletto. E o ex-prefeito e deputado estadual licenciado chega já recebendo recursos para tocar a "empacada" obra do VLT, prevista em dois eixos em Cuiabá e Várzea Grande. Nesta mesma segunda, o governador concedeu crédito suplementar de R$ 5,8 milhões à pasta tocada agora pelo colega tucano para desenvolver obras e serviços de engenharia para implantar o chamado metrô de superfície, que deveria ter ficado pronto em 2014 para a Copa do Mundo, mas ficou emperrado, mesmo as obras já tendo consumido R$ 1 bilhão, quase o orçamento global de R$ 1,4 bilhão. Uma das missões de Wilson, como secretário, é de tocar essas obras. Recebeu também liberação de R$ 816 mil para dar andamento a outros projetos de mobilidade urbana.