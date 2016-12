Com Thelma e salário na AMM

Pela primeira vez nos seus 34 anos de fundação, a AMM passa a pagar salário para quem sentar na cadeira de presidente, a partir de 5 de janeiro, quando os 141 novos prefeitos elegerão a nova diretoria. E também nessa linha do ineditismo, um ex-prefeito conduzirá a entidade. Trata-se de Neurilan Fraga, a 15 dias de concluir o segundo mandato de prefeito de Nortelândia. Ele conduziu uma manobra, que resultou na mudança do estatuto, assegurando a ex-prefeito o direito de concorrer ao comando da entidade e ainda com direito a boa remuneração. Ganhará R$ 16 mil, mesmo subsídio que recebia superintendente, cujo cargo foi extinto. Neurilan se articulou tão bem que será candidato único. Está fechando com Thelma de Oliveira, de Chapada dos Guimarães, para esta ser a vice-presidente. A composição não é por acaso. Thelma é do PSDB do governador Taques. Neurilan é do PSD do vice-governador Fávaro. Mesmo assim, assegura que seguirá na presidência em defesa das demandas municipais e, às vezes, "peitando" os governos estadual e federal, com certa "independência" e "autonomia".