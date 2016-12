Comandando a Câmara de Sinop

Ademir Bortoli (foto), do PMDB, será eleito neste domingo presidente da Câmara de Sinop. Em 2012 ele tinha ficado na suplência mas, com a retotalização dos votos e mudança no coeficiente eleitoral, assegurou vaga. Teve na época 1.704 votos. Neste pleito, garantiu a reeleição com 1.757 votos, o 2º mais votado. Na Câmara, vai suceder na presidência um outro peemedebista: Mauro Garcia. Com apoio de Juarez Costa (PMDB), que está deixando a prefeitura, e de Rosana Marinelli (PR), que passa a comandar o município, Bortoli detém a maioria dos 15 votos. O seu PMDB é dono da maior bancada com 5 cadeiras. O bloco ganhou reforço com adesão de Leonardo Visera, do PP, partido do candidato derrotado a prefeito Dalton Martini. Aliás, Visera fará parte da chapa como 1º vice-presidente e amplia a base da prefeita. A oposição, capitaneada pelo deputado federal Leitão, perdeu fôlego nesta reta final. Ainda insiste com a candidatura do tucano Dilmair Callegaro, que soma 5 votos e enfrenta desgaste e embate jurídico por ter sido denunciado por suposto caixa 2 na campanha.