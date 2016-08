A primeira-dama de Cuiabá, Virgínia Mendes, não aceita a vinculação da imagem do prefeito Mauro Mendes (PSB) ao do candidato tucano, ex-prefeito Wilson Santos. Ela já havia se manifestado radicalmente contra apoio à candidatura de Wilson, que foi adversário político de Mauro e acabou entrando no páreo desta vez após desistência do prefeito de buscar a reeleição. Assim que o grupo optou por Wilson, Virgínia, numa conversa reservada com o governador Taques, principal "estrela" do PSDB no Estado, pediu que a imagem de Mauro não fosse "colada" à do tucano. E Taques concordou com o posicionamento da esposa do prefeito. Mas o marketing da campanha, sob o ex-secretário Kleber Lima, está explorando a aliança Wilson-Mauro no horário eleitoral, o que deixou Virgínia revoltada. Ela até alertou Kleber para interromper tal vinculação de imagem, sob pena de vir a público contrapor a candidatura tucana.