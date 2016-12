Controlando o caixa da Câmara

Político matreiro, Dilemário Alencar (foto), do Pros, "amarrou" acordos políticos e pessoais e vai ser o próximo ordenador de despesas da Câmara de Cuiabá, ou diretamente como primeiro-secretário ou com nome chancelado por ele. Reeleito para o 3º mandato, Dilemário flertou com Chico 2000 (PR), cuja candidatura não se sustentou. Sinalizou para adesão a Misael (PSB), que também desistiu. Mas, desde o princípio, também jogava no time de Justino Malheiros (PV), que vai comandar a Câmara. Justino já conseguiu 18 dos 25 votos. E Dilemário só se firmou como membro desse bloco situacionista após receber a promessa de que será dele a Primeira-Secretaria, que controlará R$ 3,5 milhões de duodécimo mensal. Está com tanta moral que, se não quiser assumir o 2º cargo mais importante da Mesa, poderá indicar alguém. Dilemário tende a emplacar Elizeu Nascimento (PSDC). Os demais cargos ficaram assim: Justino (presidente), Renivaldo (1º vice), Diego (2º vice) e Marcelo Bussiki (2º secretário).