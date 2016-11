Convite para equipe de Taques

São fortes os rumores de que ao menos dois políticos devem integram o secretariado de Taques, após aprovação pela Assembleia das reformas administrativa e tributária. Comenta-se no Palácio Paiaguás que o deputado Wilson, derrotado a prefeito de Cuiabá, teria aceitado o convite para assumir a pasta de Cidades, no lugar de Eduardo Chiletto, um dos mais criticados por causa da dificuldade de gestão. Wilson reassumiu a cadeira no Legislativo e não será mais o líder do Executivo. Deixou a missão para Dilmar (DEM). Em privado, porém, o parlamentar não demonstra entusiasmo em compor o sfaff do colega tucano. Outro cotado para a equipe é Otaviano Pivetta (PSB), que tentou a reeleição em Lucas do Rio Verde e foi derrotado. Mas, assim como Wilson, Pivetta, citado como opção para a Infraestrutura, também passou a resistir a ideia de se tornar secretário. No fundo, a intenção de Taques é começar 2017 com alguns membros da equipe com perfil mais político. Segue sondando e buscando argumentos para convencê-los a entrar no time.