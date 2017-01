Corrida, trânsito e transtorno

A 33ª Corrida de Reis, que terá percurso de 10 km, acontece neste domingo pela manhã, mas desde quarta algumas vias importantes para fluxo de veículos em Cuiabá e Várzea Grande estão interditadas. Um absurdo. A secretaria de Mobilidade Urbana, sob Antenor Figueiredo, deveria agir com melhor planejamento e mais respeito à população e aos motoristas. Por mais grandioso e importante que seja o evento, não se pode trancar avenidas com até três dias de antecedência, simplesmente para agradar a TV Centro América (afiliada da Globo), que promove a tradicional corrida. Com avenidas interditadas, como a Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), Beira-Rio e até a Miguel Sutil, o tráfego que deveria fluir normalmente neste sábado virou um caos. Registrou-se transtorno e congestionamento até na região do Coxipó. E tem mais: alguns trechos só serão totalmente liberados às 17h de domingo, 9 horas depois do evento.