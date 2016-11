Cotada para Controladoria-Geral

A servidora de carreira Adriana Venturoso é o nome mais cotado para assumir a Controladoria-Geral da Capital, a partir de janeiro, na gestão Emanuel Pinheiro. O cargo tem status de primeiro escalão, assim como outras 13 secretarias. Adriana faz parte da equipe de transição. Trata-se de uma boa técnica, mas com muitas dificuldades de relacionamento com colegas de trabalho. E ficou um bom tempo ausente do trabalho, justificado por meio de atestados médicos. Adriana enfrentou conflitos e confusão e não deixou "amigos" por onde passou, seja nas secretarias de Governo e de Gestão, seja na Ouvidoria-Geral, cargo ocupado no Governo Galindo, hoje principal líder regional do PTB, um dos partidos que apoiaram a campanha vitoriosa de Emanuel, inclusive indicando o vice da chapa, advogado Niuam Ribeiro.