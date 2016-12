Cotado para a equipe de Taques

Pedro Taques está mesmo disposto a politizar o quadro do primeiro escalão do governo e, na metade do mandato, passar a contemplar mais partidos aliados. Após levar para a pasta de Cidades o ex-prefeito de Cuiabá, deputado do PSDB Wilson Santos, o governador avalia o nome do deputado federal Ezequiel Fonseca (foto) na Agricultura Familiar e Regularização Fundiária. Entraria no lugar de Suelme Evangelista, que seria contemplado com outro cargo, não mais de 1º escalão. Suelme é do PSB, mas tende a migrar para o PSDB de Taques. Ex-prefeito de Reserva do Cabaçal, ex-presidente da AMM e conhecedor profundo das demandas da agricultura familiar, Ezequiel pertence ao PP, que vive "chorando" por espaço na administração estadual. Com a sua possível transferência para o Executivo e com a promessa do cacique do PSD e ministro Gilberto Kassab de nomear o suplente Tampinha para alguma diretoria nos Correios, aumenta a chance do 2º suplente Xuxu Dal Molin, de Sorriso, ocupar cadeira de federal.