CPI das Obras e fim de contrato

Oscar Bezerra, que presidiu a CPI das Obras da Copa-2014, defende que o governo rescinda totalmente o contrato com o consórcio responsável pela execução dos projetos do VLT. Como parte do relatório de quase 30 mil páginas, o deputado detectou aditivos de prazo e valor, contrariando regras da modalidade de licitação RDC. Em conversa com o governador Taques, Oscar sugeriu que o Estado não faça acordo com a empresa para conclusão das obras, sob pena de incluir o atual governo no rol de irregularidades. Por outro lado, defende que as obras sejam retomadas e concluídas, inclusive a da Arena Pantanal. No caso do VLT, já se "torrou" R$ 1 bilhão e, mesmo assim, os vagões estão parados em VG. A CPI pede que o MPE investigue 96 agentes públicos responsáveis por essa "lambança", além de 16 empresas e sete consórcios.