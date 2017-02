CPI em Poconé pega ex-prefeita

Em Poconê, os vereadores desta nova legislatura já instauraram uma CPI para apurar responsabilidades por omissão e as circunstâncias que levaram a perca de vários remédios com suas validades de uso vencidas. Lotes foram encontrados em 2 de janeiro, logo no segundo dia do mandato do prefeito Tatá Amaral (foto), do PR, nas dependências do Pronto-Socorro Central. O novo prefeito deu apoio à proposta de CPI apresentada pelo vereador Walney Rosa (PV). A "bomba" deve estourar para o lado da ex-prefeita Meire Adauto (PSDB), derrotada à reeleição é que concluiu o mandato em 31 de dezembro, dois dias antes do medicamento vencido ser despejado no lixo. Ela será ouvida pela CPI. Logo na 2ª sessão do ano, no último dia 6, a maioria dos 11 parlamentares aprovou o pedido de investigação. E quem vai presidir os trabalhos é Meyrinalva Furtado, do mesmo PSDB de Meire. Outro tucano, Itamar Lourenço, será o secretário, enquanto a relatoria está sob Walney, autor do requerimento. A Comissão tem 2 meses para concluir as investigações. O prazo pode até ser prorrogado, mas não pode passar de 3 meses.