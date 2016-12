Criação do PSPB e candidatura

Dejair Soares e Aladir Rocha lideram movimento em MT pela criação de mais uma agremiação partidária, o Partido do Servidor Público do Brasil (PSPB). No Estado, buscam obter 20 mil assinaturas para, a exemplo de outras 17 Unidades da Federação, fazer o registro no TRE. A expectativa é de até maio do próximo ano já ter conseguido ao menos as 500 mil assinaturas necessárias em todo o país para se conseguir a chancela do TSE. Animado, Dejair acredita até na possibilidade da nova sigla lançar candidato a governador. Bem articulado, sugere até o nome do ex-deputado e hoje secretário de Saúde de Várzea Grande, Luiz Soares, como cabeça de chapa ao Palácio Paiaguás. Aposta que o PSPB surgirá forte e num momento oportuno, considerando o "pacotão" de medidas do presidente Temer e do governador Taques e que vão afetar o funcionalismo e o serviço público. A dupla entende que o novo partido será mais uma ferramenta na defesa dos direitos dos servidores e não como concorrência dos sindicatos das diferentes categorias.