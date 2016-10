Crise e impacto em candidatura

No 1º turno, Wilson Santos entrou em desespero quando, nos últimos dias para a votação, o governador Taques e seu principal cabo eleitoral, sob impacto da crise financeira, anunciou pagamento da folha dos servidores em parcelas. O candidato tucano entendia que tal decisão poderia ter sido postergada para após as eleições, de modo a não lhe trazer mais desgaste junto ao funcionalismo. Eis que agora outra situação de crise na máquina estadual tende a trazer reflexo negativo a Wilson neste 2º turno, no embate pela Prefeitura de Cuiabá com o peemedebista Emanuel. Os hospitais regionais de todas regiões, por não receberem repasses financeiros do Estado há mais de dois meses, começam a interromper atendimento aos pacientes de SUS. E, por consequência, esses pacientes devem correr para Cuiabá em busca de socorro, transformando a saúde num caos. O temor de Wilson é desse fato ser explorado politicamente nestes últimos dias de campanha.