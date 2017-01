Logo nos primeiros 15 dias de mandato, o prefeito cuiabano Emanuel Pinheiro começa a sentir reflexo de escolhas infelizes de alguns membros da equipe. Nomeou, por exemplo, o suplente de vereador Renato Anselmo (foto) para comandar a Cultura, Esporte e Turismo. Essa nomeação foi simplesmente para acomodação política, atendendo ao pleito do nanico PRP, partido de Renato. O novo secretário está tão inseguro e perdido em meio às atribuições que evita a imprensa. Sua assessoria chegou a avisar que Renato "não está apto a falar ainda". Certamente, vão tentar "moldá-lo" de modo a aprender conviver com perguntas e questionamentos sobre a amplitude que representa a pasta que conduz. E, para piorar, Renato enfrenta muita resistência do setor, sobre o qual não tem nenhum serviço prestado. Essa é uma prova cabal do despreparo de alguém que agora faz parte do 1º escalão do Palácio Alencastro.